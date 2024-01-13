Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan ve birkaç gün önce cezaevinden firar eden hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak gibi suçlardan aranan, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan hükümlü H.Ş. (32), birkaç önce cezaevinden firar etti. H.Ş.'nin yakalanması için teyakkuza geçen Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri şahsın saklanabileceği adresleri araştırmaya başladı. Polisin sürekli takibi sonucu H.Ş.'nin İlkadım ilçesinde bir adreste gizlendiği tespit edildi. İkamete düzenlen operasyon sonucu kaçak firari kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN