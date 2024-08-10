Samsun'da Firari Hırsız Yakalandı

Samsun'da cezaevinden firar eden ve hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba Cezaevinden firar eden ve hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahsın Ayvacık ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Firari, saklandığı adrese jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak, Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN