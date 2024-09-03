Samsun'da fındık toplarken bayılan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da fındık toplarken bayılan 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kurtahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede fındık toplayan Emine Kalyoncu (54), olduğu yerde yığılıp kaldı. Bayılan Kalyoncu, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Emine Kalyoncu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN