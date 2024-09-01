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Samsun'da Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı

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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi ve 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cami Mahallesi Gürpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper K. idaresindeki 55 AOP 709 plakalı minibüs, rampa aşağı inerken virajı döndükten sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundular. Görgü şahitleri araçta 20 kişinin olduğunu, 2 kişinin hastaneye gitmediğini 18 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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