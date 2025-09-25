Haberler

Samsun'da Fındık Bahçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, fındık bahçesindeki çuvalda uyuşturucu madde buldu. 10 kilo 540 gram kubar esrar, 3 gram bonzai ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince fındık bahçesindeki çuvalın içindeki bidonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Narkotik Şube ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.(27), E.E.(29), Ş.I.(65) ve A.I.(28) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ikametlerinde ve fındık bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ikametlerde ve fındık bahçesinde saklanmış çuval içindeki bidonlarda 10 kilo 540 gram kubar esrar, 3 gram bonzai, sıvılaştırılmış bonzai (AME) maddesi enjekte edilmiş mendil, 2 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.I. isimli şahıs gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
