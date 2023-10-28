Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da fındık bahçesinde kadın cesedi bulundu

Samsun'da fındık bahçesinde kadın cesedi bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir fındık bahçesinde 63 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Olayla ilgili jandarma soruşturması devam ediyor.