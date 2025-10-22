Samsun'da FETÖ'ye Üye Firari Yakalandı
Samsun'da FETÖ üyeliği nedeniyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.E., polis operasyonu ile yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (37) yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa