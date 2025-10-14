Samsun'da FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası olan örgüt üyesi hükümlü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Yapı (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (44) gözaltı alındı.

Bafra ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN