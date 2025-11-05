Samsun'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'da düzenlenen polis operasyonunda, FETÖ terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ş. yakalandı. Hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. (34) yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
