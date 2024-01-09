Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında Samsun'da bir kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN