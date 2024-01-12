Samsun'da FETÖ'den yargılanan kadın yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan kadın, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra polis tarafından yakalandı.
Samsun'da FETÖ'den yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.Y. adlı kadın, cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. A.Y., Atakum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN