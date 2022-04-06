Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde silahlı terör örgütü üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde silahlı terör örgütü üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen ve hakkında soruşturma açılan eski komiser yardımcısı R.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, R.A. silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Komiser, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title