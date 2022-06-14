Samsun'da FETÖ'den araştırma görevlisine gözaltı - Haberler

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Samsun'da FETÖ'den araştırma görevlisine gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da FETÖ'den araştırma görevlisine gözaltı

Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonunda Samsun'da üniversitede görevli bir araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonunda Samsun'da üniversitede görevli bir araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereği, '2013 yılı YDS sonbahar sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince sınav öncesi temin edilerek, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' suçuyla ilgili olarak Samsun'da bir kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olan şüpheli D.Y.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen D.Y.'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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