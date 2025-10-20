Samsun'da Fenalaşan Vatandaşa Yardım Eli Uzatıldı

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda fenalaşarak yere düşen ve yüzünden yaralanan bir vatandaşa çevredeki insanlar yardım elini uzattı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Kaptanağ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40'lı yaşlardaki bir erkek şahıs aniden fenalaşarak yere düştü. Düşmenin etkisiyle yüzünden yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kanaması olan yaralı, ambulans gelene kadar çevredekiler tarafından yalnız bırakılmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - SAMSUN