Samsun'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Otomobilin demir korkuluklara çarpıp takla attığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak demir korkuluklara çarptığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, araçta bulunan 2 kişi hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Akman idaresindeki 55 ABF 454 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki demir korkuluklara çarpıp ters dönüp yola doğru sürüklendi. Kazada araç sürücüsü Doğukan Akman ile yanında bulunan Türkay Ünveren yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.