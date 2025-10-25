Samsun'da Feci Kaza: 23 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da otomobilin tıra arkadan çarparak altına girdiği kazada 23 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Görkem Şahin (23) idaresindeki 55 BV 530 plakalı otomobil, sağa manevra yaparak emniyet şeridine yönelen Ahmet Uysal yönetimindeki 31 ASB 433 çekici ve 31 AGB 626 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin tırın dorsesinin altına girdiği kazada, sürücü Kadir Görkem Şahin aracın içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - SAMSUN