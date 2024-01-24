Samsun'da farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık, uyuşturucu ticareti, tehdit gibi farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Operasyonlarda birçok silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.
Samsun'da farklı suçlardan aranan 26 kişi polis ekiplerince yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğünce 23-24 Ocak tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, tehdit suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi toplamda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 aranan kişi yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet kesici ve delici alet geçirildi. - SAMSUN