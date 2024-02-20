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Samsun'da Farklı Suçlardan Aranan 19 Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim dolandırıcılığı, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar da yer alıyor. Ayrıca, operasyon sonucunda çok sayıda silah ve kesici/delici alet ele geçirildi.

Samsun'da farklı suçlardan aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 - 20 Şubat tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; kasten yaralama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, bilişim dolandırıcılığından 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticaretinden 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 19 aranan şahıs yakalandı. Çalışma sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca,1 adet av tüfeği, 18 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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