Samsun'da Farklı Suçlardan Aranan 19 Kişi Yakalandı

Samsun'da farklı suçlardan aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 - 20 Şubat tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; kasten yaralama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, bilişim dolandırıcılığından 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticaretinden 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 19 aranan şahıs yakalandı. Çalışma sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca,1 adet av tüfeği, 18 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN