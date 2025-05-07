Samsun'da Fabrikada Doğalgaz Tesisinde Patlama: 3 Yaralı

Fabrikanın eski doğalgaz tesisinde patlama: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bir fabrikanın eski doğalgaz tesisinde yangın tüpünün patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Vali Mehmet Erdoğan Cebeci Caddesi üzerinde bulunan Yeşilyurt firmasına ait eski doğalgaz santralinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya ait eski doğalgaz santralinde söküm çalışması sırasında yangın söndürme tüpü patladı. Patlama söküm işinde çalışan işçilerden Hasan Odabaş, Hamza Mutuk ve Davut Kıllıoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.