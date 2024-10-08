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Samsun'da Eylül ayında 1077 trafik kazası: 3 ölü, 721 yaralı

Samsun'da Eylül ayında 1077 trafik kazası: 3 ölü, 721 yaralı
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Samsun'da Eylül ayında meydana gelen 1077 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 721 kişi ise yaralandı. Türkiye genelinde Eylül ayında 56 bin 930 kaza gerçekleşirken, 243 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da 2024 Eylül ayında polis bölgesinde meydana gelen bin 77 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 721 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar, 2024 yılının Eylül ayında da birçok acının yaşanmasına yol açtı. Eylül ayında Samsun'da 496'sı ölümlü-yaralamalı ve 581'i maddi hasarlı toplamda bin 77 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 721 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 243 kişi öldü

Türkiye genelinde Eylül ayında 56 bin 930 kaza meydana geldi. Bu kazaların 212'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 243 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 954 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 917'sini bisiklet, 5'ini at arabası, 3 bin 876'sını motorlu bisiklet, 9 bin 698'ini motosiklet, 19 bin 306'sını otomobil, 890'ını minibüs, 5 bin 457'sini kamyonet, 645'ini kamyon, 781'ini çekici, 683'ünü otobüs, 342'sini traktör, 12'sini arazi taşıtı, 68'ini özel amaçlı, 26'sını iş makinesi, 23'ünü ambulans, 10'unu tanker, 2'sini tren, 9'unu tramvay ve 784'ünü diğer araçlar oluşturdu.

2023 Eylül'de 2 kişi ölmüştü

Samsun'da 2023 Eylül ayında polis bölgesinde meydana gelen 843 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 630 kişi yaralanmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik 3-sayfa Türkiye samsun trafik Eylül Yaşam Kaza

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