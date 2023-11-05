Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın, evinde kızı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı ve kolundan yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da evinde kızı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Samsun'da evinde kızı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde bıçaklı saldırıya uğrayan S.K. (42) adlı kadın kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. S.K.'yi kızının bıçakladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN