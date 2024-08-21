Samsun'da Evden Ziynet Eşyası ve Para Çalan 2 Kadın Tutuklandı

Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan Fatma S. ve Sevda Y., Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldı. Kadın hırsızlar, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Fatma S. ve Sevda Y., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kadın, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN