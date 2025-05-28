Samsun'da Evde Uyuşturucu Tarlası: 28 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da Evde Uyuşturucu Tarlası: 28 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Samsun'da jandarma, bir kişinin evini kenevir yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi ile donattığını ve evinde 28 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu malzemeler tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da bir kişinin, yakalanmamak için keneviri evinin içine ekerek tarlaya çevirdiği ortaya çıktı.

Samsun'da jandarma ve polisin uyuşturucu ile kararlı mücadelesi üzerine zehir tacirleri yakalanmamak için evlerini özel iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu tarlasına çeviriyor. Son günlerde evlerde ele geçirilen iklimlendirme sistemi ile evlere kenevir ekiminin bir yenisi jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu R.A.D. (36) isimli şahsın piyasadan iklimlendirme sistemi tedarik ederek uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, iklimlendirme sistemi içinde 28 kök kenevir bitkisi, 55 gram kubar esrar maddesi, 5 kilogram gübre ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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