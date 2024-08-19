Samsun'da Evde Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama

Samsun'da evinde kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde C.Y.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada 50,10 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN