Samsun'da Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen polis operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bir evde polis tarafından çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde polis tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 149 adet tabanca fişeği, 45 adet kovan, 1 adet silah pimi, 3 adet harbi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN