Samsun'da Evde Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da evinde esrar ele geçen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde C.D. (57) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 140 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN