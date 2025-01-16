Samsun'da Evde Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde, bir evde yapılan aramada 140 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 57 yaşındaki C.D. adlı şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Samsun'da evinde esrar ele geçen şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde C.D. (57) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 140 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa