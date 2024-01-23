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Samsun'da ev ve otomobil yangını

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu, ev ve evin yanında bulunan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu, ev ve evin yanında bulunan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Samsun'un Ayvacık ilçesi Kestanepınar Mahallesi Kavgalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Ayan'a ait evde yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte ahşap ev ve yanında bulunan park halindeki otomobil, alevlere teslim oldu. Yangın, olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve park halinde bulunan araç tamamen küle döndü.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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