Samsun'da Ev ve İş Yerinde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Adli işlem başlatıldı.
Samsun'da bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 şahsın iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 51 adet sentetik ecza, 4,85 gram metamfetamin, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN