Samsun'da Etnografik Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Samsun'da Etnografik Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
Güncelleme:
Samsun'da polis, etnografik eser olarak değerlendirilen 12 tabanca, 4 kama ve 1 kılıç ele geçirerek bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet nedeniyle gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis ekipleri, etnografik eser kapsamında değerlendirilen çok sayıda silah ve kesici aleti ele geçirerek bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 12 etnografik tabanca, 4 kama ve 1 kılıç ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
