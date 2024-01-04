Samsun'da Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir evde esrar ve tüfek ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler Z.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 453 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN