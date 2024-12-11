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Samsun'da Esrar Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Esrar Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis, bir ikamette yaptığı aramada 175 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 42 yaşındaki V.S. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da esrarla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde V.S.'nin (42) ikametinde arama yapan polis, 175 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili V.S. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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