Samsun'da Esrar Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da esrarla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde V.S.'nin (42) ikametinde arama yapan polis, 175 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili V.S. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN