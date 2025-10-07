Haberler

Samsun'da Eski Kız Arkadaşa Pompalı Tüfekle Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da eski kız arkadaşını işten çıkarmak için özel bir eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran O.G. tutuklandı. Olayda cam ve kapılarda hasar meydana gelirken, zanlı polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye özel eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.40'ta Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki özel bir eğitim kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü O.G. (35), eski kız arkadaşı T.Ş.'yi (32) kıskandığı için, onun yüzünden işten çıkarılabileceğini düşündüğü kurumu hedef aldı. Kapalı olan eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş eden O.G., cam ve kapılarda hasar oluşturdu.

Polis ekipleri, O.G.'yi kısa sürede olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sorgulama Büro Amirliği ekiplerinin işlemlerinin ardından zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, O.G.'nin tutuklanmasına karar vererek Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar havalara uçacak! Galatasaray'dan Torreira sürprizi

Galatasaray'dan Torreira sürprizi
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.