Samsun'da Eski Kız Arkadaşa Pompalı Tüfekle Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Samsun'da eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye özel eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.40'ta Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki özel bir eğitim kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü O.G. (35), eski kız arkadaşı T.Ş.'yi (32) kıskandığı için, onun yüzünden işten çıkarılabileceğini düşündüğü kurumu hedef aldı. Kapalı olan eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş eden O.G., cam ve kapılarda hasar oluşturdu.

Polis ekipleri, O.G.'yi kısa sürede olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sorgulama Büro Amirliği ekiplerinin işlemlerinin ardından zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, O.G.'nin tutuklanmasına karar vererek Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi. - SAMSUN