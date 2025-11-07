Samsun'da Eşini Yaralayan Koca Gözaltına Alındı

Samsun'da eşini kasten yaraladığı iddia edilen koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri M.S. isimli şahsın eşini darp ederek yaraladığı iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - SAMSUN