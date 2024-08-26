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Samsun'da Eşini Silahla Tehdit Eden Koca Gözaltına Alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde ayrı yaşadığı eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da ayrı yaşadığı eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayrı yaşadığı eşi A.M.'yi silahla tehdit ettiği iddiası edilen Ş.M. şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İlkadım samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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