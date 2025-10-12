Samsun'da Eşini Kaynar Su ile Yaralayan Koca Tutuklandı

Samsun'da bir kişi evlerinde tartıştığı eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. ile eşi F.A. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A, çaydanlıkta bulunan kaynar suyu karısının üzerine döktü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı koca, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN