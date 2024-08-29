Samsun'da eşini darp eden koca tutuklandı

Samsun'da eşini darp eden koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallesi olan Düzardıç'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. ile eşi G.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşini darp ederek yaraladığı iddia edilen C.K., jandarma ekipleri olaydan gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN