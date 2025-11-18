Haberler

Samsun'da Eşine ve Çocuklarına Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde, eşinin kafasına ütüyle vurduğu ve çocuklarını darbettiği iddia edilen E.E. adlı şahıs, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Samsun'da eşinin kafasına ütüyle vurup yaralayıp çocuklarını da darbettiği iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. E.E., eşi H.E. ile yaşanan tartışma sırasında kafasına ütüyle vurarak yaraladı. Ayrıca öfkeli babanın kızı E.E. ve oğlu E.E.yi de darp ettiği öne sürüldü. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan E.E., bugün Samsun Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüpheliyi tutuklayarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi. - SAMSUN

