Samsun'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Serbest Bırakıldı

Samsun'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da eşinin boğazını ve kolunu sıkıp tehdit ettiği iddia edilen S.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, tartışma sırasında yaşandı ve eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Samsun'da eşinin 'boğazını ve kolunu sıkıp tehdit ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (45) adlı şahıs, tartıştığı eşi N.Ç.'nin (50) boğazını ve kolunu sıkıp tehdit etti. N.Ç.'nin şikayeti üzerine S.Ç., İkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.