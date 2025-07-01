Samsun'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Serbest Bırakıldı
Samsun'da eşinin boğazını ve kolunu sıkıp tehdit ettiği iddia edilen S.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, tartışma sırasında yaşandı ve eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Samsun'da eşinin 'boğazını ve kolunu sıkıp tehdit ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (45) adlı şahıs, tartıştığı eşi N.Ç.'nin (50) boğazını ve kolunu sıkıp tehdit etti. N.Ç.'nin şikayeti üzerine S.Ç., İkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa