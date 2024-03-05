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Samsun'da Eşine Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Şikayet Eden Kadını İntihara Kalkışan Koca Polisleri Harekete Geçirdi

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir koca, eşinin kendisini polise şikayet etmesi üzerine sinirlenerek intihara teşebbüs etti. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Koca, polisin ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu.

Samsun'da 'şiddet uyguladığı' gerekçesiyle eşinin kendisini polise şikayet etmesine sinirlenen koca, 8. kattaki evlerinin penceresinde intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir sitenin 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan kiralar pahalı olduğu için Samsun'a yerleştikleri öğrenilen ve kuaförde çalışan A.Ş., eşi M.Ş.'nin kendisine 'şiddet uyguladığı' gerekçesiyle Recep Tokur Polis Merkezi'ne şikayette bulunması üzerine sinirlenerek evlerinin 8. katındaki pencereye çıkıp intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna edemediği A.Ş. bir pencereden sarkıp yürekleri ağza getirdi. Bu kez olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Eşinin polise yaptığı şikayeti geri almasını isteyen A.Ş., polisin ikna çabası sonucu 3 saat süren eyleminden vazgeçerek kapıyı açıp polise teslim oldu. Polis tarafından arka kapıdan kaçırılan A.Ş., Recep Tokur Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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