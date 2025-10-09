Samsun'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen planlı operasyonlar kapsamında İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 9 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Operasyonlarda 461,58 gram metamfetamin, 309,72 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 3 kilo 500 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 35 gram fubinica (sentetik kannabinoid ham maddesi), 68,90 gram esrar tohumu, 31,72 gram esrar, 55 adet sentetik ecza, 0,24 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN