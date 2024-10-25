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Samsun'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Samsun'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak 24 adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 24 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpeği de destek verdi. 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 191 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği, 5 adet tüfek kartuşu, 1 adet esrarlı sigara,

0,50 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Narkotik Güvenlik 3-sayfa samsun Hukuk Suç

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