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Samsun'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Samsun'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
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Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği eş zamanlı operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 786 sentetik ecza, 62 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 23 gram sentetik kannabinoid, 5 adet extacy, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 36 adet tabanca fişeği ve 23 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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