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Samsun'da Eş Zamanlı Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Eş Zamanlı Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

Samsun'un 5 ilçesinde polis tarafından düzenlenen eş zamanlı kaçak silah operasyonunda adeta cephanelik ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda suçlulara nefes aldırmadı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına aldı. Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 63 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet kurusıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet namlu, 12 adet tabanca sürgüsü, 3 adet tabanca gövdesi, 91 adet şarjör, 7 bin 157 adet tabanca fişeği, 418 adet kartuş, çok sayıda tabanca parçası, mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Polis Hukuk

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