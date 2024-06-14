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Samsun'da Elyaf Fabrikasında Büyük Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki fabrikaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, sabah Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yan tarafta bulunan bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy İtfaiye Samsun 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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