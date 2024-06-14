Samsun'da Elyaf Fabrikasında Büyük Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki fabrikaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, sabah Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yan tarafta bulunan bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.