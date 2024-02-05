Samsun'da elinde tabancayla oynarken arkadaşını kazara vuran şahıs tutuklandı

Samsun'da elinde tabancayla oynarken arkadaşını kazara kafasından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki U.E. isimli şahsa ait boş dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (17), B.Ç. (23), K.A.A. (17), E.E.E. (18) ve S.K. (18) boş dükkan içinde birlikte alkol almaya başladı. B.Ç., elindeki tabancayla oynarken silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, B.C.'nin karşısında oturan arkadaşı M.Ş.'nin burnundan girip ensesinden dışarı çıktı. Ağır yaralanan M.Ş. hastaneye kaldırıldı. B.Ç. ise suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç, işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN