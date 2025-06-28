Samsun'da Elektronik Denetleme Sistemleri Trafik Güvenliğini Artıracak

Samsun'da Elektronik Denetleme Sistemleri Trafik Güvenliğini Artıracak
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Samsun'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla kurulan elektronik denetleme sistemleri, 1 Temmuz'da faaliyete geçiyor. Hız, kırmızı ışık ve park ihlallerinin denetlenmesi hedefleniyor.

Samsun'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla kurulan elektronik denetleme sistemleri (EDS), 1 Temmuz Salı günü itibarıyla faaliyete geçiyor. Sistemin, hız ihlalleri, kırmızı ışık ihlalleri ve hatalı parkların denetlenmesinde etkin rol oynayacağı bildirildi.

İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 bölgede ortalama hız ihlali tespit sistemi, 19 noktada kırmızı ışık ihlal tespit sistemi ve 30 bölgede park ihlal tespit sistemi kuruldu.

Yetkililer, sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte trafik kazalarının azaltılması, ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti. Aşırı hız ve kırmızı ışık ihlallerinin kazalara, hatalı parkların ise trafik sıkışıklığına neden olduğuna dikkat çekilerek, sürücülerin kurallara uymalarının önemine vurgu yapıldı.

Samsun Valiliği, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik idari para cezalarına maruz kalmamaları için hız kuralları ve trafik ışıkları başta olmak üzere trafik kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir" uyarısında bulundu.

EDS'nin devreye alınmasıyla birlikte kural ihlallerine yönelik cezai işlemler elektronik ortamda uygulanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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