Samsun'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Samsun'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Bafra ilçesinde elektrikli motosiklet sürücüsü, forkliftin bıçağına çarparak ağır yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü forkliftin bıçağına çarparak ağır yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki elektrikli motosiklet sürücüsü Mehmet D., bir iş yeri önünde kamyondan yük indiren E.A. yönetimindeki forkliftin ön kısmındaki bıçağa başını çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü başından ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet D.'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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