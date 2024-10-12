Samsun'da Elektrikli İnşaat Makineleri Hırsızlığına Operasyon

Samsun'da inşaattan 120 bin TL değerinde elektrikli inşaat makineleri ve kablo çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesinde 12 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, girdiği inşaattan 120 bin lira değerinde elektrikli malzeme ve kablo çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili C.K.'yi (40) bugün çalıntı malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN