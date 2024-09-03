Samsun'da elektrikli bisiklet kazası: 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu, elektrikli bisikletle park halindeki otomobillere çarptığı kazada yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki kız çocuğu, elektrikli bisiklet ile kaldırımda hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 otomobile çarparak yere düştü ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ile hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kız çocuğu Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Elektrikli bisikletin ise Büyük Pazar mevkisinde bir markete ait olduğu öğrenildi. Elektrikli bisikletin çalıntı olup olmadığı polis ekiplerince araştırılıyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN