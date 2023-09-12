Samsun'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığından Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin önünde kilitli olan elektrikli bisiklet çalındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da elektrikli bisiklet hırsızlığından gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'ye ait evinin önünde korkuluklara zincirle kilitlenmiş olan elektrikli bisiklet kilidi kırılarak çalındı. H.K., polise şikayette bulundu. Olayla ilgili U.A. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen U.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN